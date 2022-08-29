***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2022 20:14
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. nin 29.08.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-10958 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058958
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.016,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.016,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1808
|18,1891
|% 0,13
|
|Euro
|18,1822
|18,1903
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2180
|21,3244
|% -0,21
|
|Frank
|18,6979
|18,8106
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.812
|6.876
|-55,00
|
|Yarım
|3.319
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|3,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR