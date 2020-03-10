***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezimiz 10.03.2020 Tarihi itibariyle İlkbahar Mah.Konrad Adenauer Cad. 79-10 Çankaya / ANKARA adresinden Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N 28-5 Çankaya / ANKARA adresine taşınmıştır. Tüm yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826258BIST