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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2021 18:10



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.01.2021 tarihli KAP açıklamamızla Şirketimizin sahibi olduğu Utopia World Hotel ‘ in Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. 'ne devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli sürecin devam etmekte olduğunu, gelinen aşamada herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurmuştuk. Yine daha önceki açıklamalarımızdan bilindiği üzere Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. nin Utopia World Hoteli devir alırken Şirketimiz bilançosunda yer alan ve Utopia World Hotel' den kaynaklanan Uzun Dönem Avro Cinsi Yatırım Kredisinin de devredileceği belirtilmişti. Gelinen aşamada Alıcı tarafın bahsi geçen Uzun Dönem Döviz Cinsi Yatırım Kredisinin devri için ilgili banka ile gerekli anlaşmaya vardığı ve banka komite kararı ile kredinin devrine onay verildiği Yönetim Kurulumuzca şifahen öğrenilmiş bulunmaktadır. Kredinin devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra tapu devri işlemlerine başlanacak olup gelişmeler ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908915


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