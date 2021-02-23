***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahibi olduğu Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in satış sürecinde, alıcı ATG (Anex Tourism Group) iştiraki Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. tapu devri işlemlerinin başlaması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından istenen belgeleri ve teminat mektubunu kendilerine belirtilen tarih içerisinde ilgili makama teslim etmiş bulunmaktadır. İlgili resmi kurumlar nezdinde tapu devri işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911912BIST