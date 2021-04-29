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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2021 17:26



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği  altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere  29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalamış olup satın alma ve devir işlemleri için resmi makamlar ve bankalar nezdindeki yasal süreç başlatılmıştır.
Bu satın almanın toplam bedeli 13.298.000 USD (onüç milyon ikiyüzdoksansekiz bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenecektir. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılacaktır. Bu satın almanın,  banka kredisi ve özkaynak ile finanse edilmesi planlanmaktadır.
Bu santraller, ürettikleri elektriği geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satmaktadır. Satın alma sonrasında bu güneş elektrik santrallerinden Yıllık yaklaşık 20.000.000  kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.394.000 USD net gelir beklenmektedir.
Bu satın alma ile birlikte, Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp güce ulaşmış olacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932435


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