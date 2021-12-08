***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 15:08
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş. , yeni yapılan Güneş Enerjisi yatırımlarının takibi ve işletilmesi için 12.08.2021 tarihinde 1.000.000 TL sermayeli ve sermayesinin %100 üne sahip olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ni kurmuştur. Dolaylı bağlı ortaklığımız Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile detaylarına 24.09.2021 tarihli KAP Maddi Duran Varlık Alım Formunda yer verilen Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin tüm aktifleri ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak satın aldığı, Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. , Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. nin birleştirilmeleri için Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup birleşme işlemlerinin başlaması için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981946
BIST
17:552.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,23
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
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2.012
En Düşük
1.978
17:5513,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2127
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5515,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3306
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3700
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15,6213
En Düşük
15,1751
17:55784,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 10,40
|Açılış
|: 784,78
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BAGFS
|13,97
|11.505.353
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.016.080
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|48.193.461
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.320.396
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.546.252
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.876.301.951
|% 6,35
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|ASELS
|24,02
|2.552.407.484
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,79
|2.515.753.871
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.874.629.838
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.521.594.871
|% 1,96
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|589.352.868
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6918
|13,6997
|% 1,55
|
|Euro
|15,4946
|15,5470
|% 2,17
|
|Sterlin
|18,0463
|18,1368
|% 1,32
|
|Frank
|14,7802
|14,8693
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6411
|3,6593
|% 1,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH