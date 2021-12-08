***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş. , yeni yapılan Güneş Enerjisi yatırımlarının takibi ve işletilmesi için 12.08.2021 tarihinde 1.000.000 TL sermayeli ve sermayesinin %100 üne sahip olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ni kurmuştur. Dolaylı bağlı ortaklığımız Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile detaylarına 24.09.2021 tarihli KAP Maddi Duran Varlık Alım Formunda yer verilen Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin tüm aktifleri ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak satın aldığı, Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. , Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. nin birleştirilmeleri için Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup birleşme işlemlerinin başlaması için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981946BIST