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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2021 10:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.12.2021 Tarihli KAP açıklamamızda kamuoyuna duyurduğumuz, dolaylı bağlı ortaklığımız Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin 24.09.2021 tarihli Maddi Duran Varlık Alımı KAP açıklamamızda datayları verileren, şirket devir ile satın aldığı 5 adet SPV şirket  "Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. , Ege Güneş  Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri  A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji  Sistemleri A.Ş." ile birleşme işlemleri tamamlanmış olup 08.12.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve 10.12.2021 tarihinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982578


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