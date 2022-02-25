***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 16:36
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Gül KARACA tarafından Yönetim Kurulu dikkatine sunulan istifa dilekçesi görüşülerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskten Sorumlu Komite Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, görevlerinden istifa eden Sn. Ayşe Gül KARACA 'nın yerine TTK 'nun 363. maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sn. Zeynep DURSUN 'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskten Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004541
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8252
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1978
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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En Düşük
13,7491
18:0515,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1847
|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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15,9186
En Düşük
15,4519
18:05836,04
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -19,27
|Açılış
|: 836,04
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7644
|13,8252
|% -1,41
|
|Euro
|15,5015
|15,6608
|% -1,17
|
|Sterlin
|18,3951
|18,4873
|% -1,70
|
|Frank
|14,7931
|14,8822
|% -1,97
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,04
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,14
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
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17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem