***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Gül KARACA tarafından Yönetim Kurulu dikkatine sunulan istifa dilekçesi görüşülerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskten Sorumlu Komite Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, görevlerinden istifa eden Sn. Ayşe Gül KARACA 'nın yerine TTK 'nun 363. maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sn. Zeynep DURSUN 'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskten Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004541BIST