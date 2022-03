***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Nejat Recai DURSUN un , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Mine LÖK BEYAZ ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Süheyla DURSUN ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını, Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik Nolu Sn. Ayşe Gül KARACA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını ve yine Şirket ortaklarımızdan ( …) T.C. Kimlik Nolu Sn. Zeynep Didem PETEKKAYA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerin tamamını virman yolu ile devir aldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu devir işlemleri sonu Şirketimizin yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Devir işlemleri sonrası Sn. Nejat Recai DURSUN un Şirket sermayesindeki payı % 3,2 den % 8 e yükselmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005786BIST