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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2022 16:20
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Nejat Recai DURSUN un , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Mine LÖK BEYAZ ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu  İmtiyazlı hisselerinin tamamını , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Süheyla DURSUN ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu  İmtiyazlı hisselerinin tamamını,  Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik Nolu Sn. Ayşe Gül KARACA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını ve yine Şirket ortaklarımızdan ( …) T.C. Kimlik Nolu Sn. Zeynep Didem PETEKKAYA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerin tamamını virman yolu ile devir aldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu devir işlemleri sonu Şirketimizin yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Devir işlemleri sonrası Sn. Nejat Recai DURSUN un Şirket sermayesindeki payı  % 3,2 den % 8 e yükselmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005786


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ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
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Altın Gr. 857 857 6,46  
Cumhuriyet 5.709 5.795 50,00  
Tam 5.674 5.817 41,93  
Yarım 2.742 2.814 20,29  
Çeyrek 1.375 1.407 10,14  
Gümüş.Ons 24,63 24,68 0,18  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,13  
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