***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 16:20
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Nejat Recai DURSUN un , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Mine LÖK BEYAZ ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Süheyla DURSUN ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını, Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik Nolu Sn. Ayşe Gül KARACA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını ve yine Şirket ortaklarımızdan ( …) T.C. Kimlik Nolu Sn. Zeynep Didem PETEKKAYA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerin tamamını virman yolu ile devir aldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu devir işlemleri sonu Şirketimizin yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Devir işlemleri sonrası Sn. Nejat Recai DURSUN un Şirket sermayesindeki payı % 3,2 den % 8 e yükselmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005786
BIST
16:571.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 28,28
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:5713,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0635
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:5715,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:57857,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,60
|Açılış
|: 857,18
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISGYO
|6,05
|189.825.829
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.300.659
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PAPIL
|18,85
|10.633.411
|% 9,98
|
|KARYE
|17,28
|62.589.236
|% -9,95
|
|PKENT
|359,00
|13.510.680
|% -5,92
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,19
|14.546.798
|% -4,12
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,28
|4.014.393.616
|% -1,33
|
|GARAN
|11,64
|2.987.998.204
|% 5,05
|
|EREGL
|33,14
|2.920.789.331
|% 6,63
|
|KRDMD
|12,16
|2.299.506.636
|% 3,67
|
|YKBNK
|3,66
|1.782.593.292
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.782.593.292
|% 2,23
|
|GARAN
|11,64
|2.987.998.204
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,16
|2.299.506.636
|% 3,67
|
|AKBNK
|7,10
|1.295.434.583
|% 1,00
|
|THYAO
|25,28
|4.014.393.616
|% -1,33
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8999
|13,9103
|% 0,47
|
|Euro
|15,5277
|15,5699
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,5815
|18,6747
|% 0,27
|
|Frank
|15,0614
|15,1521
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6943
|3,7128
|% 0,32
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,64
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,46
|
|Cumhuriyet
|5.709
|5.795
|50,00
|
|Tam
|5.674
|5.817
|41,93
|
|Yarım
|2.742
|2.814
|20,29
|
|Çeyrek
|1.375
|1.407
|10,14
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,09
|
Seans Raporu
16:55
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