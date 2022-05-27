***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148 MWp güce sahip Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. 'ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032926BIST