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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2022 14:42
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148 MWp güce sahip Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. 'ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032926


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