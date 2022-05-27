***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 14:42
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148 MWp güce sahip Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. 'ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032926
BIST
16:142.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,99
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.439
16:1416,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0494
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:1417,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0994
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4192
16:14975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,35
|Açılış
|: 975,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:12
|HATEK
|21,34
|42.513.853
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.122.260
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|191.268.625
|% 6,99
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,26
|60.198.733
|% -6,26
|
|MEPET
|3,46
|23.996.268
|% -5,72
|
|THYAO
|44,80
|3.762.827.812
|% 0,76
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|EREGL
|32,90
|1.635.953.166
|% 1,48
|
|KRDMD
|14,63
|1.458.728.131
|% -0,14
|
|SISE
|20,58
|1.363.568.130
|% -1,53
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|505.924.106
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|591.320.726
|% -1,32
|
|HALKB
|5,66
|707.643.422
|% 2,35
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2754
|16,2856
|% -0,39
|
|Euro
|17,4382
|17,4601
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,5653
|20,6684
|% 0,09
|
|Frank
|16,9914
|17,0938
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3400
|4,3618
|% -0,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,36
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PRKAB
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 758 adet işlem
-
16:26BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 814 adet işlem
-
16:25PRKAB
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 607 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, ARCLK
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.23 ) 2, 198