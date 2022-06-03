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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 13:23
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin  sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148  MWp güce sahip ****04 Tesisat nolu Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş.  'ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. dan gerekli onaylar alınmıştır. Tesisin bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketi nezdinde devir işlemlerinin başlatılması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034515


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 26,76 4.717.201 % 9,94  
MZHLD 96,95 5.092.008 % 9,42  
HEDEF 6,85 76.067.554 % 8,73  
SERVE 26,50 304.082 % 8,16  
GZNMI 33,58 31.747.619 % 7,28  
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13:43 Alış Satış %  
Dolar 16,5040 16,5164 % 0,38  
Euro 17,6800 17,6900 % 0,40  
Sterlin 20,6682 20,7718 % 0,14  
Frank 17,1293 17,2325 % 0,08  
Riyal 4,3874 4,4094 % 0,27  
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13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -3,64  
Altın Gr. 990 990 1,27  
Cumhuriyet 6.558 6.657 -7,00  
Tam 6.529 6.693 -6,71  
Yarım 3.156 3.238 -3,25  
Çeyrek 1.583 1.619 -1,63  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 0,12  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,08  
B. Petrol 117 117 -0,89  
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