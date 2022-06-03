***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 13:23
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148 MWp güce sahip ****04 Tesisat nolu Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. 'ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. dan gerekli onaylar alınmıştır. Tesisin bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketi nezdinde devir işlemlerinin başlatılması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034515
BIST
13:452.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,67
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4516,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0609
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4517,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0641
|Açılış
|: 17,6900
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,8139
En Düşük
17,6736
13:45989,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 989,57
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:43
|DOKTA
|26,76
|4.717.201
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,85
|76.067.554
|% 8,73
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,58
|31.747.619
|% 7,28
|
|KRSTL
|6,77
|4.974.874
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|218.022.431
|% -9,60
|
|AVGYO
|2,75
|8.755.237
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,18
|10.694.643
|% -4,79
|
|METUR
|4,17
|12.575.750
|% -4,79
|
|SASA
|42,42
|2.346.037.968
|% 5,52
|
|THYAO
|48,98
|1.931.465.018
|% -1,25
|
|KARSN
|7,10
|1.722.274.394
|% -1,25
|
|KRDMD
|15,15
|1.006.382.412
|% -0,53
|
|EREGL
|34,68
|927.210.472
|% 0,00
|
|KARSN
|7,10
|1.722.274.394
|% -1,25
|
|DOHOL
|3,92
|535.017.706
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|311.835.364
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|198.072.042
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,75
|621.154.379
|% -0,91
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5040
|16,5164
|% 0,38
|
|Euro
|17,6800
|17,6900
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7718
|% 0,14
|
|Frank
|17,1293
|17,2325
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3874
|4,4094
|% 0,27
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,64
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|