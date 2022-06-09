***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 09:42
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. 'nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. 'nde kurulu 1,148 MWp güce sahip ****04 Tesisat nolu Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. 'ne devrini teminen, tesisin bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketi nezdinde devir işlemlerinin başlatılması için gerekli başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036307
BIST
11:162.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,60
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:1617,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0840
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:1618,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:161.023,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.023,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:14
|EUREN
|19,65
|34.867.707
|% 9,96
|
|DOCO
|1.643,00
|25.869.913
|% 8,46
|
|FONET
|12,76
|26.182.278
|% 7,32
|
|QUAGR
|29,86
|47.873.177
|% 7,26
|
|KGYO
|6,92
|4.892.219
|% 6,30
|
|ULUUN
|20,08
|31.709.317
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|BALAT
|8,10
|7.452
|% -4,48
|
|THYAO
|47,16
|1.500.660.871
|% 0,94
|
|SISE
|22,28
|793.581.959
|% 1,92
|
|SASA
|43,30
|493.133.565
|% 1,12
|
|TOASO
|66,20
|436.881.578
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,95
|428.681.318
|% 0,45
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,69
|182.232.835
|% 0,37
|
|ODAS
|2,96
|172.674.923
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|205.210.304
|% 2,27
|
|KARSN
|7,18
|319.750.068
|% 3,01
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2060
|17,2102
|% 0,49
|
|Euro
|18,4693
|18,5083
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4399
|21,5474
|% 0,16
|
|Frank
|17,5034
|17,6088
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5736
|4,5965
|% 0,47
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,46
|
Seans Raporu
11:14
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