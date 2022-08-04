***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 11:38
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022 - 17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ticaret unvanının " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik esas sözleşmesinin " Unvan " başlıklı 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulunun mührünü taşıyan onaylı esas sözleşme tadil metinleri 03.08.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C.Ticaret Bakanlığı' ndan onayı için 04.08.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Süreç ile ilgili gelişmeler KAP' dan ayrıca duyurulacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051750
BIST
11:372.721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 36,78
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
11:3717,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9786
En Düşük
17,9146
11:3718,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3281
En Düşük
18,2123
11:371.024,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.024,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,69
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRPLS
|8,26
|55.599.776
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.151.356
|% 9,95
|
|TMSN
|59,25
|271.317.733
|% 9,62
|
|KAPLM
|83,00
|13.301.500
|% 9,50
|
|YAYLA
|5,00
|22.644.743
|% 9,41
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|UFUK
|70,00
|1.894.406
|% -4,31
|
|SEGYO
|1,12
|89.743.348
|% -3,45
|
|LIDFA
|7,50
|6.130.617
|% -3,23
|
|KRSTL
|6,58
|21.237.199
|% -3,09
|
|HEKTS
|37,80
|1.890.562.239
|% 6,42
|
|THYAO
|55,65
|1.610.000.444
|% 1,18
|
|SISE
|23,62
|888.658.771
|% 1,46
|
|SASA
|50,80
|554.691.504
|% 1,93
|
|EREGL
|27,98
|528.790.762
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|271.619.976
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|351.670.522
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,97
|201.609.503
|% 7,65
|
|TSKB
|2,88
|246.822.074
|% 0,35
|
|SEGYO
|1,12
|89.743.348
|% -3,45
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9636
|17,9681
|% 0,23
|
|Euro
|18,2993
|18,3254
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,7683
|21,8775
|% 0,28
|
|Frank
|18,6102
|18,7223
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.883
|6.941
|38,00
|
|Yarım
|3.354
|3.393
|18,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,38
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50MRGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 790, 830 adet işlem
-
11:49CEOEM
Yüzde 6.69 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 530 adet işlem
-
11:48ORCAY
Yüzde 6.93 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 277, 712 adet işlem
-
11:47YGYO
Yüzde 4.88 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 432, 113 adet işlem
-
11:45ULUUN
Yüzde 5.21 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 877, 559 adet işlem