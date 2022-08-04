***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022 - 17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ticaret unvanının " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik esas sözleşmesinin " Unvan " başlıklı 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulunun mührünü taşıyan onaylı esas sözleşme tadil metinleri 03.08.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C.Ticaret Bakanlığı' ndan onayı için 04.08.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Süreç ile ilgili gelişmeler KAP' dan ayrıca duyurulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051750BIST