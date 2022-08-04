Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 11:38
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022 - 17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ticaret unvanının " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş."  olarak değiştirilmesine yönelik esas sözleşmesinin " Unvan "  başlıklı 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin esas  sözleşme tadil başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulunun mührünü taşıyan onaylı esas sözleşme tadil metinleri 03.08.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C.Ticaret Bakanlığı' ndan onayı için 04.08.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Süreç ile ilgili gelişmeler KAP' dan ayrıca duyurulacaktır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051750


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:372.721
Değişim :  1,37% |  36,78
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.728 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 8,26 55.599.776 % 9,99  
YEOTK 24,10 66.151.356 % 9,95  
TMSN 59,25 271.317.733 % 9,62  
KAPLM 83,00 13.301.500 % 9,50  
YAYLA 5,00 22.644.743 % 9,41  
daha fazla
11:35 Alış Satış %  
Dolar 17,9636 17,9681 % 0,23  
Euro 18,2993 18,3254 % 0,46  
Sterlin 21,7683 21,8775 % 0,28  
Frank 18,6102 18,7223 % 0,13  
Riyal 4,7663 4,7902 % 0,29  
daha fazla
11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 8,12  
Altın Gr. 1.025 1.025 7,68  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.883 6.941 38,00  
Yarım 3.354 3.393 18,00  
Çeyrek 1.682 1.696 9,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,07 -0,02  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,06  
B. Petrol 97,16 97,16 0,38  
Seans Raporu 11:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru