***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 14:31
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022 - 17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine T.C. Ticaret Bakalığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiş olup onaylı tadil taslakları ve onay üst yazısı tarafımıza 12.08.2022 tarihinde ulaşmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeler KAP ' dan ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054988
BIST
16:352.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:3517,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:3518,4642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0684
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4356
16:351.036,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.036,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,29
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TKNSA
|9,57
|271.457.646
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.517.273
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.444.762
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.307.687
|% 9,96
|
|AKENR
|1,99
|117.330.011
|% -9,13
|
|PAMEL
|170,50
|19.137.960
|% -8,92
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.860.582
|% -6,45
|
|YYAPI
|1,14
|21.295.771
|% -5,79
|
|THYAO
|62,50
|4.727.303.014
|% 1,79
|
|AKBNK
|10,21
|1.759.878.165
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|SISE
|24,22
|1.478.831.758
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,90
|1.467.526.481
|% -0,99
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|ODAS
|4,03
|1.043.220.779
|% 2,54
|
|EKGYO
|3,63
|844.888.379
|% -0,55
|
|VAKBN
|4,57
|827.873.386
|% 3,63
|
|DOHOL
|4,45
|792.610.540
|% -0,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9455
|17,9507
|% 0,07
|
|Euro
|18,4499
|18,4642
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6914
|21,8002
|% -0,65
|
|Frank
|18,9907
|19,1051
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7681
|4,7921
|% 0,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|5,94
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.942
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.383
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|98,26
|98,26
|-1,34
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:55PEGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 190, 509 adet işlem
-
16:54OSMEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 807 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 37, 001.00 milyon TL de
-
16:53DESA
Yüzde 5.79 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 078 adet işlem
-
16:52SAMAT
Yüzde 6.12 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 000 adet işlem