***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022 - 17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine T.C. Ticaret Bakalığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiş olup onaylı tadil taslakları ve onay üst yazısı tarafımıza 12.08.2022 tarihinde ulaşmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeler KAP ' dan ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054988BIST