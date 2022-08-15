***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 16:51
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022 - 09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2022 Tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimiz Utopya A.Ş. nin Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh.de kurulu "Kocadere GES-4" isimli Güneş Enerjisi Santralini, %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız olan Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ' den devir aldığı ve devir işlemlerinin 30.06.2022 tarihinde tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bahsi geçen tesiste 01.07.2022 - 31.07.2022 tarihleri arasında üretilen elektrik enerjisini kapsayan Temmuz 2022 Dönemi Enerji Geliri faturası Utopya A.Ş. tarafından ilgili dağıtım şirketine kesilerek fatura edilmiştir. Böylece Utopya A.Ş. doğrudan elektrik enerjisi üretim geliri elde etmeye başlamış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055496
BIST
17:582.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -8,46
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5817,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,0160
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|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9704
En Düşük
17,8981
17:5818,3045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0964
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
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18,4337
En Düşük
18,2938
17:581.027,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -12,08
|Açılış
|: 1.027,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:58
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.312.066
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|113.757.631
|% 9,95
|
|GARFA
|16,25
|7.985.842
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.531.558
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.297.665
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,92
|22.306.116
|% -6,92
|
|SMRTG
|32,26
|121.561.994
|% -5,17
|
|THYAO
|63,40
|5.033.957.496
|% 1,60
|
|AKBNK
|10,21
|1.843.025.091
|% 2,10
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|GARAN
|18,27
|1.584.836.506
|% 2,93
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.279.506.661
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.528.218.339
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|DOHOL
|4,41
|1.040.587.420
|% -4,75
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9619
|17,9652
|% 0,18
|
|Euro
|18,2900
|18,3045
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,6293
|21,7378
|% -0,30
|
|Frank
|18,9511
|19,0653
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7691
|4,7930
|% 0,17
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,06
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-4,01
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
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17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem