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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.08.2022 16:51
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022 - 09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.06.2022 Tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimiz Utopya A.Ş. nin Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh.de kurulu "Kocadere GES-4" isimli Güneş Enerjisi Santralini, %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız olan Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ' den devir aldığı ve devir işlemlerinin 30.06.2022 tarihinde tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bahsi geçen tesiste 01.07.2022 - 31.07.2022 tarihleri arasında üretilen elektrik enerjisini kapsayan Temmuz 2022 Dönemi Enerji Geliri faturası Utopya A.Ş. tarafından ilgili dağıtım şirketine kesilerek fatura edilmiştir. Böylece Utopya A.Ş. doğrudan elektrik enerjisi üretim geliri elde etmeye başlamış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055496


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