***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sermayesinin %99 una sahip olduğu bağlı ortaklığımız ile Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ‘ nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız , 22.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında mevcut sermayelerini artırma kararı almış bulunmaktadırlar. İlgili sermaye artışları, Şirketimizin 22.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş ve Şirketimizin bu sermaye artışlarına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bahsi geçen sermaye artışları ile ilgili detaylı açıklama şöyledir Isparta Elektrik Üretim A.Ş.Dinar Elektrik Üretim A.Ş.-Isparta Elektrik Üretim A.Ş. , 22.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında mevcut ödenmiş sermayesinin ‘ na artırılmasına, artırılan sermayenin 32.000.000 TL lık kısmının güneş enerjisi santralleri yatırımı sürecinde ortaklar tarafından ödenen ve ortakların finansman alacakları hesabında takip edilen tutardan karşılanmasına, kalan 3.000.000 TL ‘ nın nakit olarak karşılanmasına karar verilmiştir. 10.000.000 TL45.000.000 TL-Dinar Elektrik Üretim A.Ş. , 22.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında mevcut ödenmiş sermayesinin ‘ na artırılmasına, artırılan sermayenin 44.000.000 TL sının tamamının, güneş enerjisi santralleri satın alımı sürecinde ortaklar tarafından ödenen ve ortakların finansman alacakları hesabında takip edilen tutardan karşılanmasına karar verilmiştir. 1.000.000 TL45.000.000 TLKamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057530BIST