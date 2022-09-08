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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 16:55
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22.08.2022 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin, sermayesinin %99 'na sahip olduğu bağlı ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 'nin mevcut ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL 'dan 45.000.000 TL 'na artırılmasına ayrıca dolaylı bağlı ortaklığımız Dinar Elektrik Üretim A.Ş.' nin mevcut ödenmiş sermayesinin 1.000.000 TL 'dan 45.000.000 TL ' na artırılmasına karar verildiği, Şirketimizin bu sermaye artırımlarına iştirak edeceği kamuoyuna duyurulmuştur. 
Şirketimizin bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve  dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin bahsi geçen sermaye artırımları ve yeni sermayeleri Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup, 07.09.2022 ve 08.09.2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061585


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