***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 16:55
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.08.2022 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin, sermayesinin %99 'na sahip olduğu bağlı ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 'nin mevcut ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL 'dan 45.000.000 TL 'na artırılmasına ayrıca dolaylı bağlı ortaklığımız Dinar Elektrik Üretim A.Ş.' nin mevcut ödenmiş sermayesinin 1.000.000 TL 'dan 45.000.000 TL ' na artırılmasına karar verildiği, Şirketimizin bu sermaye artırımlarına iştirak edeceği kamuoyuna duyurulmuştur.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin bahsi geçen sermaye artırımları ve yeni sermayeleri Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup, 07.09.2022 ve 08.09.2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061585
BIST
17:333.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 49,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3318,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3318,2038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:33999,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,38
|Açılış
|: 999,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HKTM
|32,12
|271.940.731
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|49.794.498
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.289.068
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.686
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.050.921
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|56.862.808
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,30
|13.261.923.462
|% -2,49
|
|YKBNK
|8,50
|11.365.070.394
|% 8,42
|
|THYAO
|73,40
|8.091.655.192
|% -1,74
|
|GARAN
|24,28
|4.932.502.071
|% 0,75
|
|ISCTR
|11,31
|4.848.479.108
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.365.070.394
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,94
|4.622.175.563
|% 1,23
|
|AKBNK
|15,30
|13.261.923.462
|% -2,49
|
|ISCTR
|11,31
|4.848.479.108
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.964.461
|% 9,93
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2299
|18,2402
|% 0,14
|
|Euro
|18,1974
|18,2038
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,24
|
|Frank
|18,6835
|18,7961
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8375
|4,8617
|% 0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.748
|6.817
|-78,00
|
|Yarım
|3.288
|3.330
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,79
|88,79
|0,79
|
Seans Raporu
17:33
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17:48KOZAL
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