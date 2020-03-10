***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2020 16:54
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28 -5 Çankaya / ANKARA 0 312 496 45 40 0 312 496 02 19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826259
BIST
17:13103.651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,07
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:136,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,1390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:136,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0507
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:13325,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -6,10
|Açılış
|: 325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.299.148
|% 14,95
|
|OZRDN
|2,20
|17.496
|% 7,84
|
|MSGYO
|1,71
|3.789.714
|% 7,55
|
|CRFSA
|6,16
|41.956.649
|% 5,48
|
|ARTI
|0,86
|11.846
|% 4,88
|
|TDGYO
|1,77
|5.208.006
|% -9,23
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|MPARK
|16,65
|11.824.200
|% -5,93
|
|MARKA
|1,14
|3.511.623
|% -5,79
|
|QNBFB
|45,00
|1.458.579
|% -5,34
|
|THYAO
|10,46
|942.154.990
|% 0,77
|
|ASELS
|27,32
|925.029.418
|% -1,59
|
|GARAN
|9,50
|584.802.937
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,38
|375.643.578
|% 3,93
|
|ODAS
|1,83
|240.525.018
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,24
|203.080.483
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,38
|375.643.578
|% 3,93
|
|ODAS
|1,83
|240.525.018
|% -2,14
|
|KARSN
|1,63
|161.218.075
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,35
|127.451.825
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9697
|8,0097
|% -0,82
|
|Frank
|6,5522
|6,5916
|% -0,89
|
|Riyal
|1,6297
|1,6379
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,20
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-16,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-7,98
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,74
|37,74
|3,38
|