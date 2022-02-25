***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.02.2022 16:51
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Zekai DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 07.12.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Antalya Güç Birliği Holding Ortağı Hayır 52 A Bağımsız Üye Değil
NEJAT RECAİ DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 08.06.2004 İcrada Görevli İnşaat ve Enerji Üretimi Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı Hayır 3.2 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ZEYNEP DURSUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.02.2022 İcrada Görevli Yoktur Aza Organizasyon İşl. Tic. LTD. ŞTİ. Kurucu Ortağı Evet Bağımsız Üye Değil Riskten Sorumlu Komite
MÜJDAT ORHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Emekli Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. ve Denetim Komitesi Bşk.
ÇAĞLA YAĞMUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Ankara İç Mimarlık - Proje Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Riskten Sorumlu Komite Bşk. ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004548
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
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|Önceki Kapanış
|: 1.851
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1.965
En Düşük
1.866
18:0513,9020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
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|Açılış
|: 13,8900
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|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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En Düşük
13,7491
18:0515,6872
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
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|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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En Düşük
15,4519
18:05843,00
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 843,00
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|Önceki Kapanış
|: 855,30
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871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8928
|13,9020
|% -0,86
|
|Euro
|15,6642
|15,6872
|% -1,00
|
|Sterlin
|18,5460
|18,6390
|% -0,89
|
|Frank
|14,9377
|15,0277
|% -1,01
|
|Riyal
|3,6945
|3,7131
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-10,94
|
|Altın Gr.
|843
|844
|-11,76
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
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17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem