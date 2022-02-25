***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZekai DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 07.12.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Antalya Güç Birliği Holding Ortağı Hayır 52 A Bağımsız Üye DeğilNEJAT RECAİ DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 08.06.2004 İcrada Görevli İnşaat ve Enerji Üretimi Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı Hayır 3.2 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZEYNEP DURSUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.02.2022 İcrada Görevli Yoktur Aza Organizasyon İşl. Tic. LTD. ŞTİ. Kurucu Ortağı Evet Bağımsız Üye Değil Riskten Sorumlu KomiteMÜJDAT ORHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Emekli Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. ve Denetim Komitesi Bşk.ÇAĞLA YAĞMUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Ankara İç Mimarlık - Proje Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Riskten Sorumlu Komite Bşk. ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004548BIST