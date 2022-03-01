***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2022 17:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Zekai DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 07.12.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Antalya Güç Birliği Holding Ortağı Hayır 52 A Bağımsız Üye Değil
NEJAT RECAİ DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 08.06.2004 İcrada Görevli İnşaat ve Enerji Üretimi Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı 8 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ZEYNEP DURSUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1227
|Açılış
|: 13,9100
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|Önceki Kapanış
|: 13,8200
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13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 15,5000
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|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,6691
En Düşük
15,4520
18:05867,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 17,01
|Açılış
|: 867,79
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
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868,78
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9594
|13,9673
|% 0,89
|
|Euro
|15,5252
|15,5666
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,5328
|18,6257
|% 0,00
|
|Frank
|15,1232
|15,2143
|% 0,50
|
|Riyal
|3,7097
|3,7283
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|22,75
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,21
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,39
|
|B. Petrol
|107
|107
|9,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem