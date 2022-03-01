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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2022 17:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Zekai DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 07.12.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Antalya Güç Birliği Holding Ortağı Hayır 52 A Bağımsız Üye Değil
NEJAT RECAİ DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 08.06.2004 İcrada Görevli İnşaat ve Enerji Üretimi Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı 8 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ZEYNEP DURSUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
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Altın Gr. 868 868 17,21  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,73  
Gümüş Gr. 11,28 11,30 0,39  
B. Petrol 107 107 9,25  
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