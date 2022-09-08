***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2022 17:01
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zedur LTD. ŞTİ. İnşaat, Taahhüt, Menajerlik, Acentecilik 10000000 9450000 TRY 94,5 Bağlı Ortaklık
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Bağlı Ortaklık
Dinar Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061592
BIST
17:333.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 49,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3318,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3318,2038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:33999,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,38
|Açılış
|: 999,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HKTM
|32,12
|271.940.731
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|49.794.498
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.289.068
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.686
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.050.921
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|56.862.808
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,30
|13.261.923.462
|% -2,49
|
|YKBNK
|8,50
|11.365.070.394
|% 8,42
|
|THYAO
|73,40
|8.091.655.192
|% -1,74
|
|GARAN
|24,28
|4.932.502.071
|% 0,75
|
|ISCTR
|11,31
|4.848.479.108
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.365.070.394
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,94
|4.622.175.563
|% 1,23
|
|AKBNK
|15,30
|13.261.923.462
|% -2,49
|
|ISCTR
|11,31
|4.848.479.108
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.964.461
|% 9,93
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2299
|18,2402
|% 0,14
|
|Euro
|18,1974
|18,2038
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,24
|
|Frank
|18,6835
|18,7961
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8375
|4,8617
|% 0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.748
|6.817
|-78,00
|
|Yarım
|3.288
|3.330
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,79
|88,79
|0,79
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48KOZAL
Yüzde 5.52 oranında artışla 183.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 777, 224 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 33 artarak (% 1.48 ) 3, 784
-
17:47XU100
Endeks 3, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 101, 592.00 milyon TL de
-
17:46TEZOL
Yüzde 5.75 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 597 adet işlem
-
17:45AGESA
Yüzde 5.37 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 724 adet işlem