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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2022 17:01
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zedur LTD. ŞTİ. İnşaat, Taahhüt, Menajerlik, Acentecilik 10000000 9450000 TRY 94,5 Bağlı Ortaklık
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Bağlı Ortaklık
Dinar Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061592


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BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 32,12 271.940.731 % 10,00  
UNLU 6,93 49.794.498 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.225.289.068 % 9,99  
EUKYO 4,41 11.018.101 % 9,98  
MTRKS 38,14 73.666.431 % 9,98  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 18,2299 18,2402 % 0,14  
Euro 18,1974 18,2038 % -0,20  
Sterlin 20,9150 21,0199 % -0,24  
Frank 18,6835 18,7961 % 0,51  
Riyal 4,8375 4,8617 % 0,04  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -11,42  
Altın Gr. 1.000 1.000 -7,38  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.748 6.817 -78,00  
Yarım 3.288 3.330 -38,00  
Çeyrek 1.649 1.667 -20,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,44 -0,03  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 -0,04  
B. Petrol 88,79 88,79 0,79  
Seans Raporu 17:33
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