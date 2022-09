***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZedur LTD. ŞTİ. İnşaat, Taahhüt, Menajerlik, Acentecilik 10000000 9450000 TRY 94,5 Bağlı OrtaklıkIsparta Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Bağlı OrtaklıkDinar Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretim ve Satış 45000000 44550000 TRY 99,0 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061592BIST