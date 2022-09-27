***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanUtopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.Yeni UnvanZedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi27/09/2022AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi' nin " Unvan " başlıklı 2.Maddesi, 20.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak 27.09.2022 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065474BIST