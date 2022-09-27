***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
27.09.2022 16:14
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.
Yeni Unvan
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/09/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin " Unvan " başlıklı 2.Maddesi, 20.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak 27.09.2022 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065474
BIST
16:173.306
En Yüksek
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16:1718,4843
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:15
|BAGFS
|26,48
|140.701.787
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|99.002.054
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.610.461
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|389.502.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|5,76
|1.129.980
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|17.092.112
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.415.773
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.357.559.028
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,87
|1.004.100.049
|% -8,94
|
|THYAO
|71,80
|3.553.519.315
|% 3,46
|
|GARAN
|19,96
|2.753.187.135
|% 3,58
|
|TSKB
|2,55
|2.730.647.676
|% -2,67
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|YKBNK
|7,40
|2.564.035.764
|% 6,78
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|SASA
|68,15
|2.373.193.947
|% 2,71
|
|TSKB
|2,55
|2.730.647.676
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,06
|1.357.559.028
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,11
|1.826.980.052
|% 4,58
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|YKBNK
|7,40
|2.564.035.764
|% 6,78
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|ISCTR
|8,06
|2.206.265.631
|% 5,08
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|16:15
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4795
|18,4852
|% 0,05
|
|Euro
|17,7883
|17,8023
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,8761
|19,9758
|% 1,08
|
|Frank
|18,6285
|18,7407
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.638
|1.638
|16,05
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|Altın Gr.
|972
|972
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|-41,00
|
|Tam
|6.609
|6.679
|0,00
|
|Yarım
|3.215
|3.265
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
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|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
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|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,21
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|B. Petrol
|84,23
|84,23
|1,37
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 37 artarak (% 2.16 ) 3, 609
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16:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TSKB
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16:30RUBNS
Yüzde 5.53 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 847, 349 adet işlem
-
16:28SUNTK
Yüzde 4.71 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 995 adet işlem
-
16:27MNDRS
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 103, 244 adet işlem