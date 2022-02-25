***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.02.2022 17:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
1- Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı : Müjdat ORHAN Komite Üyesi : Nejat Recai DURSUN 2- Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Müjdat ORHAN Komite Üyesi : Çağla YAĞMUR 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Çağla YAĞMUR Komite Üyesi : Zeynep DURSUN Aday gösterme komitesi, ücret komitesi görevlerinin kurumsal yönetim komitesince yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004554
BIST
17:021.957
En Yüksek
|Değişim
|: 5,71%
|| 105,76
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:0213,9078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1152
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:0215,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1725
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:02839,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -16,20
|Açılış
|: 839,10
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TIRE
|9,46
|28.021.479
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|17.656.056
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,30
|3.342.745
|% -3,39
|
|KLGYO
|0,89
|167.818.182
|% -3,26
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,92
|8.354.233
|% -1,69
|
|THYAO
|27,36
|6.076.621.479
|% 8,23
|
|EREGL
|30,88
|2.690.707.158
|% 6,19
|
|KRDMD
|11,37
|1.505.873.132
|% 7,77
|
|GARAN
|11,40
|1.449.956.246
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,68
|1.097.070.260
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.097.070.260
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|594.003.847
|% 4,02
|
|THYAO
|27,36
|6.076.621.479
|% 8,23
|
|KLGYO
|0,89
|167.818.182
|% -3,26
|
|HUNER
|2,81
|431.097.630
|% 5,64
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8549
|13,9078
|% -0,82
|
|Euro
|15,6225
|15,6730
|% -1,09
|
|Sterlin
|18,4980
|18,5908
|% -1,15
|
|Frank
|14,8751
|14,9647
|% -1,42
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% -1,20
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-15,52
|
|Cumhuriyet
|5.614
|5.699
|-471,00
|
|Tam
|5.580
|5.726
|-480,46
|
|Yarım
|2.697
|2.770
|-232,41
|
|Çeyrek
|1.353
|1.385
|-116,20
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|-1,27
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 62 artarak (% 5.68 ) 2, 188
-
17:17XU100
Endeks 1, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 68 üstünde . İşlem hacmi 31, 003.00 milyon TL de
-
17:17CEOEM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 362 adet işlem
-
17:16ESEN
Yüzde 8.77 oranında artışla 29.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 763, 875 adet işlem
-
17:15SASA
Yüzde 9.41 oranında artışla 46.06 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 062, 598 adet işlem