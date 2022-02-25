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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.02.2022 17:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
1-    Kurumsal Yönetim Komitesi             Komite Başkanı : Müjdat ORHAN              Komite Üyesi     : Nejat Recai DURSUN       2-   Denetimden Sorumlu Komite             Komite Başkanı : Müjdat ORHAN             Komite Üyesi     : Çağla YAĞMUR        3-   Riskin Erken Saptanması Komitesi             Komite Başkanı : Çağla YAĞMUR             Komite Üyesi     : Zeynep DURSUN Aday gösterme komitesi,  ücret komitesi görevlerinin kurumsal yönetim komitesince yürütülmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004554


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