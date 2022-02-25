***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:1- Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı : Müjdat ORHAN Komite Üyesi : Nejat Recai DURSUN 2- Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Müjdat ORHAN Komite Üyesi : Çağla YAĞMUR 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Çağla YAĞMUR Komite Üyesi : Zeynep DURSUN Aday gösterme komitesi, ücret komitesi görevlerinin kurumsal yönetim komitesince yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004554BIST