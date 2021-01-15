***UTPYA* *YKSLN* *PSDTC* *DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.01.2021 09:07
***UTPYA******YKSLN******PSDTC******DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI, PSDTC, UTPYA, YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902492
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,3738
En Düşük
7,3521
18:058,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9821
En Düşük
8,9346
18:05438,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,75
|Açılış
|: 438,28
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
439,76
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3679
|7,3786
|% 0,24
|
|Euro
|8,9434
|8,9563
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0499
|10,1003
|% -0,01
|
|Frank
|8,2559
|8,3056
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|3,04
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
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17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF