***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.08.2020 18:10
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869100
BIST
18:001.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,34
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:007,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3857
En Düşük
7,3269
18:008,7339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:00462,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 462,10
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RTALB
|47,30
|1.099.838.196
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.134.411
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.633.929
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|38.317.450
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|13.055.661
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.448.627
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|3.295.702
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.813.305
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.787.726
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.400.825
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.219.093.916
|% -2,02
|
|RTALB
|47,30
|1.099.838.196
|% 10,00
|
|THYAO
|11,13
|846.803.098
|% -0,09
|
|GARAN
|6,75
|658.527.155
|% -2,60
|
|TUPRS
|78,35
|653.190.891
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,94
|1.219.093.916
|% -2,02
|
|SKBNK
|1,48
|275.128.350
|% -0,67
|
|TSKB
|1,09
|185.866.691
|% -2,68
|
|KARSN
|3,05
|491.706.806
|% -7,29
|
|DOHOL
|2,03
|317.552.629
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3752
|7,3807
|% 0,54
|
|Euro
|8,7191
|8,7339
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6471
|9,6955
|% 0,89
|
|Frank
|8,0832
|8,1319
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% 0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-6,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,85
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|-0,09
|