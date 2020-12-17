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***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

17.12.2020 09:24



***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893592


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TDGYO 13,74 3.420.644 % 8,79  
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Riyal 2,0613 2,0717 % -0,62  
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12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 12,06  
Altın Gr. 469 469 1,08  
Cumhuriyet 3.109 3.156 24,00  
Tam 3.090 3.168 13,23  
Yarım 1.494 1.532 6,40  
Çeyrek 749 766 3,20  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 0,33  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,05  
B. Petrol 51,57 51,57 0,50  
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