***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2021 09:12
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943895
BIST
10:301.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.409
En Düşük
1.405
10:308,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
10:3010,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0573
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3692
En Düşük
10,3104
10:30494,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 494,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:30
|VKFYO
|8,06
|13.427.807
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.563.277
|% 9,93
|
|YESIL
|2,37
|25.128.354
|% 8,72
|
|CEOEM
|16,26
|41.030.106
|% 8,54
|
|VAKFN
|12,60
|53.509.231
|% 8,43
|
|KRGYO
|5,68
|2.797.473
|% -4,05
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|EUYO
|4,49
|1.633.059
|% -3,23
|
|BAYRK
|10,06
|1.924.875
|% -3,18
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|THYAO
|14,57
|203.471.804
|% 0,07
|
|GARAN
|8,32
|188.520.123
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,13
|171.640.069
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,21
|102.866.658
|% 1,38
|
|KOZAL
|122,40
|66.406.498
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,13
|171.640.069
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,21
|102.866.658
|% 1,38
|
|GARAN
|8,32
|188.520.123
|% 0,60
|
|TSKB
|1,34
|21.616.743
|% 0,75
|
|THYAO
|14,57
|203.471.804
|% 0,07
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6656
|8,6674
|% 0,32
|
|Euro
|10,3578
|10,3677
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0533
|12,1137
|% 0,21
|
|Frank
|9,3922
|9,4488
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3024
|2,3139
|% 0,23
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,93
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|