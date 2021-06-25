***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2021 09:50
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944066
BIST
10:191.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.412
10:198,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
10:1910,3972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
10:19498,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,37
|Açılış
|: 498,42
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,46
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ALKA
|16,50
|2.260.875
|% 10,00
|
|DAGHL
|16,55
|6.326.544
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|4.209.693
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|TKURU
|223,70
|5.165.546
|% 9,82
|
|CEOEM
|12,15
|30.222.327
|% -9,93
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|RAYSG
|10,30
|292.621
|% -4,89
|
|IDGYO
|5,58
|647.162
|% -3,63
|
|EUYO
|4,33
|279.507
|% -3,13
|
|THYAO
|14,56
|99.326.502
|% -0,34
|
|GARAN
|8,37
|78.483.383
|% 0,36
|
|KOZAL
|122,50
|60.912.001
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,77
|51.956.249
|% 0,89
|
|VESTL
|32,30
|40.568.966
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,12
|35.762.195
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|34.963.334
|% 0,00
|
|GARAN
|8,37
|78.483.383
|% 0,36
|
|KRDMD
|6,77
|51.956.249
|% 0,89
|
|YESIL
|2,50
|17.066.270
|% 4,60
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6985
|8,7002
|% -0,10
|
|Euro
|10,3879
|10,3947
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0645
|12,1250
|% -0,21
|
|Frank
|9,4445
|9,5014
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3138
|2,3254
|% -0,06
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,26
|
|Altın Gr.
|497
|498
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,01
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:28SELGD
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 594 adet işlem
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, SASA
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, TUPRS
-
10:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 52 artarak (% 0.20 ) 1, 249
-
10:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAGFS, ALKA, NIBAS, DAGHL, TKURU