***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 13:31
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararıyla Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821969
BIST
15:10112.352
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -2.819,06
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:106,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:106,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
15:10326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,93
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,32
|49.424.010
|% 12,93
|
|FMIZP
|51,00
|39.056.921
|% 10,58
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,75
|133.499.286
|% -11,52
|
|SNPAM
|5,63
|1.730.342
|% -10,63
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|54,20
|15.427.573
|% -9,67
|
|TSPOR
|5,52
|40.634.349
|% -9,51
|
|THYAO
|12,63
|1.779.903.596
|% -4,61
|
|ASELS
|28,02
|839.690.770
|% -3,38
|
|KRDMD
|2,80
|661.279.732
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|480.648.220
|% 0,00
|
|GARAN
|10,38
|324.344.520
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,33
|480.648.220
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|661.279.732
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|307.570.504
|% -1,97
|
|THYAO
|12,63
|1.779.903.596
|% -4,61
|
|ODAS
|2,10
|247.799.634
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9130
|7,9527
|% -0,08
|
|Frank
|6,3273
|6,3654
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6391
|1,6473
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,77
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|20,62
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,98
|
|Çeyrek
|523
|535
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|-1,22
|