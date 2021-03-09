***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2021 14:16
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Mart 2021 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916493
BIST
15:071.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:077,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1113
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:079,0962
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0998
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:07419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6411
|% -1,44
|
|Euro
|9,0873
|9,0962
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|25,85
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|0,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|7,39
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,57
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,94
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21KCHOL
Yüzde 5.41 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 114, 782 adet işlem
-
15:20SANEL
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 586 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 1.46 ) 1, 640
-
15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
15:19XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de