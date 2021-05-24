***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2021 16:15
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
30.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.04.2021-10320
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için
bağımsız
denetim
kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.04.2021 tarih ve 10320 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937480
BIST
17:421.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:428,3860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:4210,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:42507,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,70
|Açılış
|: 507,36
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TRILC
|42,90
|113.749.113
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.512.306
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.369
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.147.221
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.815.795
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.738.096
|% -9,98
|
|SAYAS
|28,80
|33.108.207
|% -6,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|RHEAG
|2,28
|751.439
|% -5,00
|
|ANELE
|3,63
|22.514.394
|% -4,47
|
|FENER
|33,48
|713.937.392
|% 6,56
|
|KOZAL
|128,50
|631.287.608
|% 0,08
|
|BIMAS
|62,70
|241.038.940
|% -0,32
|
|VAKBN
|3,54
|197.392.840
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,98
|180.651.121
|% 1,02
|
|IHLGM
|1,03
|44.650.271
|% -0,96
|
|HLGYO
|3,23
|89.584.826
|% -0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|28.818.182
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|43.232.689
|% -1,22
|
|CANTE
|7,13
|121.625.474
|% -0,83
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3832
|8,3857
|% -0,35
|
|Euro
|10,2443
|10,2518
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8308
|11,8901
|% -0,35
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2289
|2,2400
|% -0,38
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|3,03
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,46
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:53XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 13, 601.00 milyon TL de
-
17:53RTALB
Yüzde 4.80 oranında artışla 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 827, 554 adet işlem
-
17:51TIRE
Yüzde 5.04 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 952 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261