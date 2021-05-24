***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2021Tescil Tarihi30.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.04.2021-10320AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi içinbağımsızdenetimkuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar vermiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.04.2021 tarih ve 10320 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937480BIST