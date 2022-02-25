***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 12:24
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004401
BIST
12:511.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 53,79
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.905
En Düşük
1.866
12:5114,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0748
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:5115,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0386
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:51863,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,54
|Açılış
|: 863,85
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,13
|21.803.830
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.330.569
|% 9,96
|
|RALYH
|7,19
|12.052.350
|% 8,61
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|PRKAB
|31,46
|11.579.276
|% -6,03
|
|ARMDA
|59,70
|2.099.847
|% -5,91
|
|THYAO
|25,66
|2.868.671.971
|% 1,50
|
|EREGL
|29,94
|1.094.292.772
|% 2,96
|
|GARAN
|11,22
|605.193.851
|% 1,91
|
|KRDMD
|10,95
|508.362.868
|% 3,79
|
|SASA
|44,12
|473.309.692
|% 4,80
|
|EKGYO
|2,01
|274.636.403
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,58
|415.221.305
|% 1,42
|
|THYAO
|25,66
|2.868.671.971
|% 1,50
|
|HUNER
|2,73
|273.193.213
|% 2,63
|
|ODAS
|1,28
|81.321.464
|% 1,59
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0933
|14,0978
|% 0,53
|
|Euro
|15,7874
|15,8069
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7630
|18,8571
|% 0,27
|
|Frank
|15,1246
|15,2157
|% 0,23
|
|Riyal
|3,7378
|3,7566
|% 0,35
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|12,53
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,54
|
|Cumhuriyet
|5.772
|5.859
|-311,00
|
|Tam
|5.744
|5.889
|-316,86
|
|Yarım
|2.776
|2.849
|-153,28
|
|Çeyrek
|1.392
|1.424
|-76,63
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|0,85
|