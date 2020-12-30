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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu

30.12.2020 17:18



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
-
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar

Şirketimizin aktifinde yer alan  taşınmazın piyasa değerinin tespitine yönelik olarak Zirve Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895709


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Altın Ons 1.885 1.885 5,77  
Altın Gr. 446 446 -0,90  
Cumhuriyet 2.957 3.002 12,00  
Tam 2.944 3.019 13,68  
Yarım 1.423 1.460 6,62  
Çeyrek 714 730 3,31  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,13  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 51,42 51,42 0,19  
Seans Raporu 17:02
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