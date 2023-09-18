***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.09.2023 18:28
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195996
BIST
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18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1190
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.679,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.678,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.679,40
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0160
|27,0221
|% 0,15
|
|Euro
|28,9129
|28,9250
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,3930
|33,5604
|% 0,25
|
|Frank
|30,0167
|30,1975
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.096
|11.190
|57,00
|
|Yarım
|5.565
|5.618
|28,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.809
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,18
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ