***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştı. Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197712BIST