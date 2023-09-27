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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

27.09.2023 18:46
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştı. Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197712


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