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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.10.2023 20:17
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştı.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00089649484 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204663


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