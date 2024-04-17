***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.04.2024 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274000BIST