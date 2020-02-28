***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 18:15
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2019- 31/12/2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822930
BIST
17:59105.871
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.547,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:596,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:596,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:59323,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 323,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|47.691.703
|% 14,20
|
|HUBVC
|25,86
|18.068.676
|% 11,79
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,89
|63.924.029
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.761.438
|% -11,72
|
|VERUS
|19,48
|5.215.149
|% -11,21
|
|AVGYO
|1,52
|52.282.189
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,33
|17.074.145
|% -10,66
|
|DMSAS
|3,65
|12.244.230
|% -10,10
|
|THYAO
|11,80
|1.705.827.672
|% -2,88
|
|ASELS
|27,68
|1.110.162.812
|% -1,07
|
|GARAN
|9,54
|602.298.540
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,75
|324.430.840
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|270.924.995
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,39
|229.413.972
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|179.705.954
|% -5,43
|
|THYAO
|11,80
|1.705.827.672
|% -2,88
|
|ODAS
|1,96
|269.344.800
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|270.924.995
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9747
|8,0147
|% 0,05
|
|Frank
|6,4253
|6,4640
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6579
|1,6662
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-27,93
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|50,02
|50,02
|-1,71
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