***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -103.443 37.868 -5.500.457 -1.166.533 3.248.643 3.248.643Transferler21 -1.166.533 1.166.533Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -40.581 -1.633.541 -1.674.122 -1.674.122Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları21 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521Transferler21 -1.633.541 1.633.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -23.039 -687.888 -710.927 -710.927Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-622.148 -6.160.393Dönem Karı (Zararı)-687.888 -1.633.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 -687.888 -1.633.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-694.046 68.457Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 251.287 140.701Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-674.239Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -674.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.831 24.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 25.831 24.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler195.051 4.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -3.945 -1.217Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 198.996 5.860Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-428.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -428.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 117.068 3.799Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-181.044 -105.455Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -181.044 -105.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler958.782 -4.536.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler103.414 196.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 103.414 196.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.375 -232İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.375 -232Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 216.650 -229.476Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -76.961 -224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.073 -28.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9-30 139.978 137.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -35.905 -165.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 7.801 -9.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler497.513 -4.407.821İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-30 492.160 -4.410.521İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 5.353 2.700Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 42.566 -8.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.101 -48.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 66.101 -7.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -40.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-423.152 -6.101.244Ödenen Faiz27 -198.996 -5.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -53.289YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-176.373 6.111.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.837 154.255Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 87.837 154.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-268.155 -43.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -268.155 -43.670Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.000.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar7 2.000.000Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler4.000.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler21 4.000.000Alınan Faiz26 3.945 1.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI759.831 4.580Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri759.831 4.580Kredilerden Nakit Girişleri8 759.831 4.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.690 -44.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.690 -44.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 120.268 164.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 81.578 120.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 81.578 120.268Ticari Alacaklar66.458 169.872İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 66.458 169.872Diğer Alacaklar2.580 146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.580 146Stoklar11 1.044.836 1.261.486Peşin Ödenmiş Giderler12 98.519 21.558Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 595 114Diğer Dönen Varlıklar165.590 232.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 165.590 232.172ARA TOPLAM1.460.156 1.805.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.460.156 1.805.616DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.001 3.001Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 3.001 3.001Diğer Alacaklar145 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 204Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 5.883.000 5.455.000Maddi Duran Varlıklar448.339 345.771Tesis, Makine ve Cihazlar14 11.237 21.851Taşıtlar14 404.065 282.682Mobilya ve Demirbaşlar14 21.884 26.563Özel Maliyetler14 11.153 14.675Kullanım Hakkı Varlıkları16 674.239Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.432 3.925Diğer Haklar15 11.432 3.925Ertelenmiş Vergi Varlığı28 97.856 82.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.118.012 5.890.389TOPLAM VARLIKLAR8.578.168 7.696.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar98.471 14.236İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar98.471 14.236Banka Kredileri8 36.130 14.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 62.341Ticari Borçlar1.193.124 1.089.051İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.030.599 890.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 162.525 198.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 38.327 30.526Diğer Borçlar2.340.792 1.843.279İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 2.332.739 1.840.579İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.053 2.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)52.863 10.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 52.863 10.297ARA TOPLAM3.723.577 2.987.389TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.723.577 2.987.389UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar675.596İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar675.596Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 675.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 403.297 347.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 912.104 786.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.990.997 1.134.095TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.714.574 4.121.484ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.863.594 3.574.521Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.814.145 1.837.184Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.981.208 1.981.208Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.981.208 1.981.208Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -167.063 -144.024Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.868 37.868Yasal Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -8.300.531 -6.666.990Net Dönem Karı veya Zararı29 -687.888 -1.633.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.863.594 3.574.521TOPLAM KAYNAKLAR8.578.168 7.696.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.123.350 2.280.714Satışların Maliyeti22 -1.315.025 -1.389.995TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)808.325 890.719BRÜT KAR (ZARAR)808.325 890.719Genel Yönetim Giderleri23 -1.133.260 -1.348.985Pazarlama Giderleri23 -778.223 -859.980Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 145.808 192.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -18.689 -9.268ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-976.039 -1.135.411Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 612.989 167.652Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -19.097FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-363.050 -986.856Finansman Gelirleri27 16.506 63.338Finansman Giderleri27 -224.276 -706.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-570.820 -1.629.742Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-117.068 -3.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -117.068 -3.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-687.888 -1.633.541DÖNEM KARI (ZARARI)-687.888 -1.633.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-687.888 -1.633.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.039 -40.581Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları18 -29.537 -52.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.498 11.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 6.498 11.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.039 -40.581TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-710.927 -1.674.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-710.927 -1.674.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822925BIST