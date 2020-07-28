***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521Transferler21 -1.633.541 1.633.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.123 -336.148 -365.271 -365.271Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -173.147 37.868 2.000.000 -8.300.531 -336.148 3.209.250 3.209.250Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Transferler21 -687.888 687.888Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 19.426 -448.747 -429.321 -429.321Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -147.637 37.868 2.000.000 -8.988.419 -448.747 2.434.273 2.434.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.358 -60.925Dönem Karı (Zararı)-448.747 -336.148Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 -448.747 -336.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler321.721 -111.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 137.692 61.956Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.531 -9.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 42.531 -9.090Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler101.800 401Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -795 -2.716Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 102.595 3.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -16.489 16.181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler56.187 -180.894Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -180.894Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 56.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler437.979 389.786Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-258.435 -3.495İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -258.166 -3.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.580 -277İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 2.580 -277Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -221.912 -55.852Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 55.840 -16.818Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.557 30.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9-30 69.058 64.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 19.499 -33.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -8.713 34.539Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler764.359 422.513İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-30 764.359 417.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 5.353Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 6.252 5.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.451 -25.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 9.451 11.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -37.747Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları310.953 -57.808Ödenen Faiz27 -102.595 -3.117YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.656 56.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-56.187 200.060Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 -56.187 200.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.264 -146.388Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.264 -146.388Alınan Faiz26 795 2.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.669 4.622Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.669 4.622Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -42.669 4.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.033 85NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.033 85DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 81.578 120.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 185.611 120.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 185.611 81.578Ticari Alacaklar324.893 66.458İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9-30 269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 324.624 66.458Diğer Alacaklar2.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.580Stoklar11 1.266.748 1.044.836Peşin Ödenmiş Giderler42.679 98.519İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.679 98.519Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 715 595Diğer Dönen Varlıklar156.019 165.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 156.019 165.590ARA TOPLAM1.976.665 1.460.156TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.976.665 1.460.156DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.001 3.001Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 3.001 3.001Diğer Alacaklar145 145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 145Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 5.883.000 5.883.000Maddi Duran Varlıklar375.399 448.339Tesis, Makine ve Cihazlar14 7.066 11.237Taşıtlar14 335.420 404.065Mobilya ve Demirbaşlar14 23.521 21.884Özel Maliyetler14 9.392 11.153Kullanım Hakkı Varlıkları16 618.052 674.239Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.131 11.432Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.131 11.432Ertelenmiş Vergi Varlığı28 102.820 97.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.991.548 7.118.012TOPLAM VARLIKLAR8.968.213 8.578.168KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar85.047 98.471İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar85.047 98.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 22.706 62.341Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 62.341 36.130Ticari Borçlar1.281.681 1.193.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.099.657 1.030.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 182.024 162.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 29.614 38.327Diğer Borçlar3.105.151 2.340.792İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.097.098 2.332.739İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.053 8.053Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)59.115 52.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 59.115 52.863ARA TOPLAM4.560.608 3.723.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.560.608 3.723.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar646.351 675.596İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar646.351 675.596Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 646.351 675.596Uzun Vadeli Karşılıklar420.923 403.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 420.923 403.297Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 906.058 912.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.973.332 1.990.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.533.940 5.714.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.434.273 2.863.594Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.833.571 1.814.145Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.981.208 1.981.208Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.981.208 1.981.208Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -147.637 -167.063Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.868 37.868Yasal Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -8.988.419 -8.300.531Net Dönem Karı veya Zararı29 -448.747 -687.888TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.434.273 2.863.594TOPLAM KAYNAKLAR8.968.213 8.578.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.596.421 1.033.144Satışların Maliyeti22 -953.089 -622.231TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)643.332 410.913BRÜT KAR (ZARAR)643.332 410.913Genel Yönetim Giderleri23 -573.780 -653.512Pazarlama Giderleri23 -501.854 -308.150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 116.311 72.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -21.406 -11.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-337.397 -489.489Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 795 183.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-336.602 -305.879Finansman Gelirleri27 2.747 14.103Finansman Giderleri27 -131.381 -28.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-465.236 -319.967Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.489 -16.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 16.489 -16.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-448.747 -336.148DÖNEM KARI (ZARARI)-448.747 -336.148Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-448.747 -336.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.426 -29.123Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları18 24.905 -37.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.479 8.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -5.479 8.214Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.426 -29.123TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-429.321 -365.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-429.321 -365.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862768BIST