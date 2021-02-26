***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 18:13
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521
Transferler
21 -1.633.541 1.633.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -23.039 -687.888 -710.927 -710.927
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594
Diğer Düzeltmeler
21 50.800 -50.800
Transferler
21 -687.888 687.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -57.208 379.021 321.813 321.813
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tabl7.000 -428.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 255.295 117.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-181.044
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -181.044
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 0 -674.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
847.194 958.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.314 103.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 28.314 103.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.985 -2.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.985 -2.375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -144.193 216.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 61.166 -76.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
184.800 104.073
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 128.717 139.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 56.083 -35.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.706 7.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.413 497.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-30 673.859 492.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.554 5.353
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -44.265 42.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.268 66.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 74.268 66.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
393.695 -423.152
Ödenen Faiz
27 -194.151 -198.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.547 -176.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 87.837
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 0 87.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.264 -268.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.264 -268.155
Alınan Faiz
26 1.717 3.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.125 759.831
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-41.125 759.831
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -41.125 759.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.872 -38.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.872 -38.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.578 120.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 235.450 81.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 235.450 81.578
Ticari Alacaklar
38.144 66.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 38.144 66.458
Diğer Alacaklar
595 2.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 595 2.580
Stoklar
11 1.189.029 1.044.836
Peşin Ödenmiş Giderler
12 37.353 98.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 258 595
Diğer Dönen Varlıklar
91.659 165.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 91.659 165.590
ARA TOPLAM
1.592.488 1.460.156
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.592.488 1.460.156
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.001 3.001
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.430.000 5.883.000
Maddi Duran Varlıklar
298.370 448.339
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.978 11.237
Taşıtlar
14 266.777 404.065
Mobilya ve Demirbaşlar
14 18.984 21.884
Özel Maliyetler
14 7.631 11.153
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 561.866 674.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.528 11.432
Diğer Haklar
15 10.528 11.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 100.342 97.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.404.252 7.118.012
TOPLAM VARLIKLAR
9.996.740 8.578.168
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 119.687 98.471
Ticari Borçlar
1.377.924 1.193.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.159.316 1.030.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 218.608 162.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 53.845 38.327
Diğer Borçlar
3.022.205 2.340.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.006.598 2.332.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 15.607 8.053
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.598 52.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.598 52.863
ARA TOPLAM
4.582.259 3.723.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.582.259 3.723.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
613.255 675.596
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
613.255 675.596
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 613.255 675.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 460.236 403.297
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.155.583 912.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.229.074 1.990.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.811.333 5.714.574
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.185.407 2.863.594
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.807.737 1.814.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.032.008 1.981.208
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.032.008 1.981.208
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -224.271 -167.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.039.219 -8.300.531
Net Dönem Karı veya Zararı
29 379.021 -687.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.185.407 2.863.594
TOPLAM KAYNAKLAR
9.996.740 8.578.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 3.115.708 2.123.350
Satışların Maliyeti
22 -1.908.929 -1.315.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.206.779 808.325
BRÜT KAR (ZARAR)
1.206.779 808.325
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.159.638 -1.133.260
Pazarlama Giderleri
23 -928.062 -778.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 229.457 145.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.958 -18.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-673.422 -976.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.548.717 612.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
875.295 -363.050
Finansman Gelirleri
27 3.842 16.506
Finansman Giderleri
27 -244.821 -224.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
634.316 -570.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-255.295 -117.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -255.295 -117.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
379.021 -687.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
379.021 -687.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
379.021 -687.888
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00050000 -0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.208 -23.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -71.510 -29.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.302 6.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 14.302 6.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.208 -23.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.813 -710.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
321.813 -710.927
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913399
BIST