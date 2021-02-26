***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521Transferler21 -1.633.541 1.633.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -23.039 -687.888 -710.927 -710.927Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Diğer Düzeltmeler21 50.800 -50.800Transferler21 -687.888 687.888Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -57.208 379.021 321.813 321.813Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tabl7.000 -428.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 255.295 117.068Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-181.044Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -181.044Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 0 -674.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler847.194 958.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.314 103.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 28.314 103.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.985 -2.375İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.985 -2.375Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -144.193 216.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 61.166 -76.961Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler184.800 104.073İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9-30 128.717 139.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 56.083 -35.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 3.706 7.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler681.413 497.513İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-30 673.859 492.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 7.554 5.353Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -44.265 42.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.268 66.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 74.268 66.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları393.695 -423.152Ödenen Faiz27 -194.151 -198.996YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.547 -176.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 87.837Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 0 87.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.264 -268.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.264 -268.155Alınan Faiz26 1.717 3.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.125 759.831Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-41.125 759.831Kredilerden Nakit Girişleri8 -41.125 759.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)153.872 -38.690NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)153.872 -38.690DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 81.578 120.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 235.450 81.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 235.450 81.578Ticari Alacaklar38.144 66.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 38.144 66.458Diğer Alacaklar595 2.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 595 2.580Stoklar11 1.189.029 1.044.836Peşin Ödenmiş Giderler12 37.353 98.519Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 258 595Diğer Dönen Varlıklar91.659 165.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 91.659 165.590ARA TOPLAM1.592.488 1.460.156TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.592.488 1.460.156DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.001 3.001Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 3.001 3.001Diğer Alacaklar145 145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 145Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 7.430.000 5.883.000Maddi Duran Varlıklar298.370 448.339Tesis, Makine ve Cihazlar14 4.978 11.237Taşıtlar14 266.777 404.065Mobilya ve Demirbaşlar14 18.984 21.884Özel Maliyetler14 7.631 11.153Kullanım Hakkı Varlıkları16 561.866 674.239Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.528 11.432Diğer Haklar15 10.528 11.432Ertelenmiş Vergi Varlığı28 100.342 97.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.404.252 7.118.012TOPLAM VARLIKLAR9.996.740 8.578.168KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 119.687 98.471Ticari Borçlar1.377.924 1.193.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.159.316 1.030.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 218.608 162.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 53.845 38.327Diğer Borçlar3.022.205 2.340.792İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.006.598 2.332.739İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 15.607 8.053Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.598 52.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.598 52.863ARA TOPLAM4.582.259 3.723.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.582.259 3.723.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar613.255 675.596İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar613.255 675.596Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 613.255 675.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 460.236 403.297Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.155.583 912.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.229.074 1.990.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.811.333 5.714.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.185.407 2.863.594Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.807.737 1.814.145Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.032.008 1.981.208Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.032.008 1.981.208Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -224.271 -167.063Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.868 37.868Yasal Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.039.219 -8.300.531Net Dönem Karı veya Zararı29 379.021 -687.888TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.185.407 2.863.594TOPLAM KAYNAKLAR9.996.740 8.578.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.115.708 2.123.350Satışların Maliyeti22 -1.908.929 -1.315.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.206.779 808.325BRÜT KAR (ZARAR)1.206.779 808.325Genel Yönetim Giderleri23 -1.159.638 -1.133.260Pazarlama Giderleri23 -928.062 -778.223Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 229.457 145.808Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -21.958 -18.689ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-673.422 -976.039Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.548.717 612.989FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)875.295 -363.050Finansman Gelirleri27 3.842 16.506Finansman Giderleri27 -244.821 -224.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)634.316 -570.820Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-255.295 -117.068Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -255.295 -117.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)379.021 -687.888DÖNEM KARI (ZARARI)379.021 -687.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları379.021 -687.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00050000 -0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.208 -23.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -71.510 -29.537Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.302 6.498Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 14.302 6.498Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.208 -23.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.813 -710.927Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları321.813 -710.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913399BIST