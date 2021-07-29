***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 -687.888 687.888 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 19.426 -448.747 -429.321 -429.321Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.981.208 -147.637 37.868 2.000.000 -8.988.419 -448.747 2.434.273 2.434.273Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 379.021 -379.021 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -22.102 -286.570 -308.672 -308.672Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.032.008 -246.373 37.868 2.000.000 -8.660.198 -286.570 2.876.735 2.876.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.426 208.358Dönem Karı (Zararı)-286.570 -448.747Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 -286.570 -448.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler202.027 321.721Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 132.592 137.692Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.906 42.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 36.906 42.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler88.216 101.800Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -795Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 88.216 102.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -55.078 -16.489Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-609 56.187Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -609Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 56.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler191.185 437.979Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-399.888 -258.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9-29 -269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -399.888 -258.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.152 2.580İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -10.152 2.580Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -313.468 -221.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -5.254 55.840Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler229.480 88.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9-30 64.284 69.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 165.196 19.499Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -46.051 -8.713Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler520.571 764.359İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-30 521.215 764.359İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -644Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 190.258 6.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.689 9.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 25.689 9.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.642 310.953Ödenen Faiz27 -88.216 -102.595YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.909 -61.656Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 1.566 -56.187Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-56.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.475 -6.264Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.475 -6.264Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz26 795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.416 -42.669Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.416 -42.669Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -50.416 -42.669YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.899 104.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.899 104.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 235.450 81.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 201.551 185.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 201.551 235.450Ticari Alacaklar438.032 38.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 438.032 38.144Diğer Alacaklar10.747 595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.747 595Stoklar11 1.502.497 1.189.029Peşin Ödenmiş Giderler42.607 37.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.607 37.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 258Diğer Dönen Varlıklar66.228 91.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 66.228 91.659ARA TOPLAM2.261.662 1.592.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.261.662 1.592.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.001 3.001Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 3.001 3.001Diğer Alacaklar145 145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 145Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 7.430.000 7.430.000Maddi Duran Varlıklar226.784 298.370Tesis, Makine ve Cihazlar14 4.502 4.978Taşıtlar14 201.175 266.777Mobilya ve Demirbaşlar14 15.237 18.984Özel Maliyetler14 5.870 7.631Kullanım Hakkı Varlıkları16 505.679 561.866Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.227 10.528Diğer Haklar15 8.227 10.528Ertelenmiş Vergi Varlığı28 139.517 100.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.313.353 8.404.252TOPLAM VARLIKLAR10.575.015 9.996.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 134.740 119.687Ticari Borçlar1.607.404 1.377.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.223.600 1.159.316İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 383.804 218.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 29.405 53.845Diğer Borçlar3.542.776 3.022.205İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.527.813 3.006.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 14.963 15.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 198.856 8.598ARA TOPLAM5.513.181 4.582.259TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.513.181 4.582.259UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 547.786 613.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 503.159 460.236Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.134.154 1.155.583TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.185.099 2.229.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.698.280 6.811.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.876.735 3.185.407Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.785.635 1.807.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.032.008 2.032.008Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.032.008 2.032.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -246.373 -224.271Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.868 37.868Yasal Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -8.660.198 -9.039.219Net Dönem Karı veya Zararı29 -286.570 379.021TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.876.735 3.185.407TOPLAM KAYNAKLAR10.575.015 9.996.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.799.804 1.596.421Satışların Maliyeti22 -987.496 -953.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)812.308 643.332BRÜT KAR (ZARAR)812.308 643.332Genel Yönetim Giderleri23 -625.240 -573.780Pazarlama Giderleri23 -512.425 -501.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 129.428 116.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -32.252 -21.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-228.181 -337.397Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 609 795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-227.572 -336.602Finansman Gelirleri27 13.118 2.747Finansman Giderleri27 -127.194 -131.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-341.648 -465.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri55.078 16.489Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 55.078 16.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-286.570 -448.747DÖNEM KARI (ZARARI)-286.570 -448.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-286.570 -448.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.102 19.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.102 19.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 5.526 -5.479Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi18 -27.628 24.905Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.102 19.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-308.672 -429.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-308.672 -429.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952715BIST