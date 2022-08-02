***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -224.271 2.032.008 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407Transferler21 379.021 -379.021Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -22.102 -286.570 -308.672Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -246.373 2.032.008 37.868 2.000.000 -8.660.198 -286.570 2.876.735 2.876.735Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -367.570 2.032.008 37.868 2.000.000 -8.660.198 5.538.145 8.580.253 8.580.253Transferler21 5.538.145 -5.538.145Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.033.359 916.613Dönem Karı (Zararı)-116.746Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -484.316 2.032.008 37.868 2.000.000 -3.122.053 1.033.359 9.496.865 9.496.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-662.905 18.426Dönem Karı (Zararı)1.033.359 -286.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 1.033.359 -286.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.331 202.027Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -249.707 132.592Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-40.946 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler355.017 36.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 355.017 36.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.253 88.216Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10.253 88.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 4.714 -55.078Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-609Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.917.771 191.185Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.421.073 -399.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.421.073 -399.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-560 -10.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -560 -10.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -339.723 -313.468Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 12.786 -5.254Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler269.438 229.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)64.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)269.438 165.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 929 -46.051Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.191 520.571İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)521.215İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.191 -644Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -431.752 190.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler375 25.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 375 25.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-805.081 106.642Ödenen Faiz27 10.253 -88.216Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)131.923 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.703 -1.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.566Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 0 1.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.703 -3.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -30.703 -3.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.655 -50.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.649 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -68.304 -50.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-741.263 -33.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-741.263 -33.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 876.904 235.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 135.641 201.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 135.641 876.904Ticari Alacaklar2.432.467 1.014.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.432.467 1.014.682Diğer Alacaklar1.178 618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.178 618Stoklar11 1.815.625 1.475.902Peşin Ödenmiş Giderler12 50.499 63.285ARA TOPLAM4.435.410 3.431.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.435.410 3.431.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 6.001 3.001Diğer Alacaklar145 145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 145 145Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 13.795.000 13.795.000Maddi Duran Varlıklar14 152.368 154.255Kullanım Hakkı Varlıkları16 393.306 449.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.626 5.926Ertelenmiş Vergi Varlığı28 228.995 147.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.579.441 14.554.954TOPLAM VARLIKLAR19.014.851 17.986.345KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 253.079 232.430Ticari Borçlar1.871.854 1.636.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9-30 1.322.330 1.272.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 549.524 363.885Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 156.337 155.408Diğer Borçlar3.562.936 3.568.127İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.540.005 3.548.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 22.931 19.622Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 431.752Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 375ARA TOPLAM5.844.581 6.024.114TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.844.581 6.024.114UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 396.490 464.794Uzun Vadeli Karşılıklar856.002 500.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 856.002 500.985Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.420.913 2.416.199TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.673.405 3.381.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.517.986 9.406.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.496.865 8.580.253Ödenmiş Sermaye21 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-484.316 -367.570Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-484.316 -367.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -484.316 -367.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.032.008 2.032.008Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.032.008 2.032.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 37.868 37.868Diğer Özkaynak Payları21 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -3.122.054 -8.660.198Net Dönem Karı veya Zararı29 1.033.359 5.538.145TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.496.865 8.580.253TOPLAM KAYNAKLAR19.014.851 17.986.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 4.237.150 1.799.804Satışların Maliyeti22 -1.551.233 -987.496TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.685.917 812.308BRÜT KAR (ZARAR)2.685.917 812.308Genel Yönetim Giderleri23 -1.022.360 -625.240Pazarlama Giderleri23 -686.069 -512.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 197.917 129.428Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -163.699 -32.252ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.011.706 -228.181Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 609FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.011.706 -227.572Finansman Gelirleri27 85.686 13.118Finansman Giderleri27 -102.265 -127.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)995.127 -341.648Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38.232 55.078Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 38.232 55.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.033.359 -286.570DÖNEM KARI (ZARARI)1.033.359 -286.570Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28 1.033.359 -286.570Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-116.746 -22.102Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.746 -22.102TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)916.613 -308.672Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları916.613 -308.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051213BIST