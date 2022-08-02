***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:12
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -224.271 2.032.008 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407
Transferler
21 379.021 -379.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -22.102 -286.570 -308.672
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -246.373 2.032.008 37.868 2.000.000 -8.660.198 -286.570 2.876.735 2.876.735
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -367.570 2.032.008 37.868 2.000.000 -8.660.198 5.538.145 8.580.253 8.580.253
Transferler
21 5.538.145 -5.538.145
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.033.359 916.613
Dönem Karı (Zararı)
-116.746
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -484.316 2.032.008 37.868 2.000.000 -3.122.053 1.033.359 9.496.865 9.496.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-662.905 18.426
Dönem Karı (Zararı)
1.033.359 -286.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 1.033.359 -286.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.331 202.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -249.707 132.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-40.946 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
355.017 36.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 355.017 36.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.253 88.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10.253 88.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.714 -55.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-609
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.917.771 191.185
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.421.073 -399.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.421.073 -399.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-560 -10.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -560 -10.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -339.723 -313.468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 12.786 -5.254
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
269.438 229.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
64.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
269.438 165.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 929 -46.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.191 520.571
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
521.215
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.191 -644
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -431.752 190.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
375 25.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 375 25.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-805.081 106.642
Ödenen Faiz
27 10.253 -88.216
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
131.923 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.703 -1.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 0 1.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.703 -3.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -30.703 -3.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.655 -50.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.649 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -68.304 -50.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-741.263 -33.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-741.263 -33.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 876.904 235.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 135.641 201.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 135.641 876.904
Ticari Alacaklar
2.432.467 1.014.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.432.467 1.014.682
Diğer Alacaklar
1.178 618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.178 618
Stoklar
11 1.815.625 1.475.902
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.499 63.285
ARA TOPLAM
4.435.410 3.431.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.435.410 3.431.391
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 6.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 13.795.000 13.795.000
Maddi Duran Varlıklar
14 152.368 154.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 393.306 449.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.626 5.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 228.995 147.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.579.441 14.554.954
TOPLAM VARLIKLAR
19.014.851 17.986.345
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 253.079 232.430
Ticari Borçlar
1.871.854 1.636.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.322.330 1.272.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 549.524 363.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 156.337 155.408
Diğer Borçlar
3.562.936 3.568.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.540.005 3.548.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 22.931 19.622
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 431.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 375
ARA TOPLAM
5.844.581 6.024.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.844.581 6.024.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 396.490 464.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
856.002 500.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 856.002 500.985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.420.913 2.416.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.673.405 3.381.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.517.986 9.406.092
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.496.865 8.580.253
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-484.316 -367.570
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-484.316 -367.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -484.316 -367.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.032.008 2.032.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.032.008 2.032.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -3.122.054 -8.660.198
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.033.359 5.538.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.496.865 8.580.253
TOPLAM KAYNAKLAR
19.014.851 17.986.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 4.237.150 1.799.804
Satışların Maliyeti
22 -1.551.233 -987.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.685.917 812.308
BRÜT KAR (ZARAR)
2.685.917 812.308
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.022.360 -625.240
Pazarlama Giderleri
23 -686.069 -512.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 197.917 129.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -163.699 -32.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.011.706 -228.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.011.706 -227.572
Finansman Gelirleri
27 85.686 13.118
Finansman Giderleri
27 -102.265 -127.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
995.127 -341.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.232 55.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 38.232 55.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.033.359 -286.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.033.359 -286.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 1.033.359 -286.570
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.746 -22.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.746 -22.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
916.613 -308.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
916.613 -308.672
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051213
BIST