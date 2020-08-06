***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Tarihi 23.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No: 1 K.2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,5 - 2019 yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu madde 376'ye ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in mali durumunun iyileştirilmesine yönelik genel deBIST