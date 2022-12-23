***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 14:13
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2022
Genel Kurul Tarihi 23.12.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Birlik O.S.B. Batı Cad. 5. Sok. No:1 K.1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
3 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunnu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele yapabilmeleri için izin verilmesi
5 - Dilek,temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Uzertas Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Uzertas Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089404
BIST