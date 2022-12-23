***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.11.2022Genel Kurul Tarihi 23.12.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.12.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mah. Birlik O.S.B. Batı Cad. 5. Sok. No:1 K.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması3 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması4 - Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunnu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele yapabilmeleri için izin verilmesi5 - Dilek,temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Uzertas Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Uzertas Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089404BIST