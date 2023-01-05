***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.11.2022Genel Kurul Tarihi 23.12.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.12.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mah. Birlik O.S.B. Batı Cad. 5. Sok. No:1 K.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması3 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması4 - Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunnu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele yapabilmeleri için izin verilmesi5 - Dilek,temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.01.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Uzertas Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Uzertas Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 23.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.01.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094359BIST