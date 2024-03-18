***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 21.02.2024Genel Kurul Tarihi 18.03.2024Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Uzertaş Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Uzertaş Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259655BIST