***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 13:46
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.02.2024
Genel Kurul Tarihi 18.03.2024
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Uzertaş Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Uzertaş Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259655
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