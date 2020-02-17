***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 09:57
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4 Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819368
BIST
10:22120.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 756,43
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.776
10:226,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
10:226,5532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,5747
En Düşük
6,5445
10:22307,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 307,42
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
307,14
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,26
|74.125.304
|% 12,88
|
|GSRAY
|3,23
|222.931.203
|% 12,15
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|PRKAB
|4,90
|7.710.194
|% 9,37
|
|OSTIM
|2,42
|39.301.607
|% 8,04
|
|ARDYZ
|15,80
|10.334.344
|% -12,22
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ERBOS
|25,26
|5.938.779
|% -8,08
|
|QNBFB
|49,00
|42.957
|% -7,28
|
|GLBMD
|2,93
|237.682
|% -7,28
|
|GSRAY
|3,23
|222.931.203
|% 12,15
|
|THYAO
|15,05
|148.421.384
|% 1,07
|
|PETKM
|4,18
|146.525.824
|% 0,72
|
|ASELS
|29,58
|143.676.503
|% 1,72
|
|HALKB
|7,41
|78.790.007
|% 0,82
|
|GSRAY
|3,23
|222.931.203
|% 12,15
|
|KARSN
|1,94
|69.491.577
|% -1,52
|
|PETKM
|4,18
|146.525.824
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,90
|53.673.124
|% 1,05
|
|BJKAS
|2,84
|51.470.808
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8566
|7,8960
|% -0,25
|
|Frank
|6,1315
|6,1684
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6067
|1,6147
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,52
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
|