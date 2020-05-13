***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2020 13:19
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1 Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2020
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844687
BIST
14:57100.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 842,75
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:576,9778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9756
14:577,5910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:57383,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 383,75
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GYHOL
|29,58
|76.379.800
|% -8,25
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,34
|8.310.128
|% -6,84
|
|ASELS
|28,82
|1.476.413.060
|% 5,11
|
|ECILC
|5,95
|517.993.967
|% 9,78
|
|ISFIN
|3,89
|470.852.813
|% 4,29
|
|THYAO
|10,71
|444.003.247
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|348.031.247
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,30
|163.919.464
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,89
|470.852.813
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,20
|238.013.805
|% 0,92
|
|ODAS
|1,88
|192.264.595
|% 2,17
|
|ECILC
|5,95
|517.993.967
|% 9,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5850
|8,6281
|% 0,38
|
|Frank
|7,1884
|7,2317
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|4,98
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.512
|1,60
|
|Tam
|2.543
|2.577
|1,60
|
|Yarım
|1.241
|1.260
|0,80
|
|Çeyrek
|621
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:07MTRYO
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 305, 902 adet işlem
-
15:06DENGE
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 673, 172 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 544, 88 artarak (% 0.47 ) 116, 663
-
15:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISFIN, YKBNK
-
15:05XU100
Endeks 100, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 8, 568.00 milyon TL de