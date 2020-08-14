***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 11:39
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2 Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2020-30.06.2020 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868950
BIST
12:531.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,72
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.096
En Düşük
1.077
12:537,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,4000
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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En Düşük
7,3269
12:538,7092
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
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463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|11.844.857
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|81.879.885
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|118.593.743
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.455.303
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.124.482
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|81.871.274
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.052.271
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|704.982.644
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,00
|420.343.167
|% 0,77
|
|RTALB
|40,34
|337.656.277
|% -6,19
|
|THYAO
|11,06
|315.100.033
|% -0,72
|
|ASELS
|17,31
|308.235.039
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,99
|704.982.644
|% 0,51
|
|TSKB
|1,10
|124.318.149
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|201.733.855
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,08
|164.924.147
|% -1,42
|
|KARSN
|3,18
|246.222.047
|% -3,34
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3773
|% 0,50
|
|Euro
|8,7029
|8,7092
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,6112
|9,6594
|% 0,52
|
|Frank
|8,0580
|8,1066
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9607
|1,9705
|% 0,48
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-10,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|29,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
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|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,38
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